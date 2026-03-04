“Левски” на 28 точки от титлата в България

28 точки най-много са нужни на “Левски”, за да прекъсне сушата и титлата на България да се озове на “Герена” след 17-годишно прекъсване.

Това показва простата математика, в която преследвачите на “сините”, най-вече в лицето на хегемона “Лудогорец”, спечели всичките си срещи до края на кампанията. До финала на първенството у нас за

лидерите остават 13 мача - 7 от редовния сезон и 6 от плейофната фаза

Или един тим максимално може да спечели 39 точки.

В момента воденият от Хулио Веласкес отбор е на върха в Първа лига с 56 пункта. 14-кратният първенец у нас “Лудогорец” е втори с 44, или 12 по-малко. Ако във всички оставащи срещи разградчани спечелят, то техният актив ще бъде 83 точки. Това означава, че шампионите трябва да бият 3 пъти “Левски” - веднъж от редовния сезон, като мачът е още този четвъртък, а след това и 2 пъти в плейофите.

При такъв сценарий на “сините” на Хулио Веласкес им трябват още 28 точки, за да могат в края на сезона да триумфират с най-важното отличие у нас. Което пък е 9 победи и едно равенство.

Разбира се, едва ли с оглед на показаното от футболистите на “Лудогорец” след Нова година в родния елит това ще се случи. Но все пак всичко е възможно.

За “Левски” освен гостуването на “Лудогорец” до края на редовния сезон остават домакинство на “Локо” (Пд), гостуване на “Берое”, мач на “Герена” с “Черно море”, визита на “Добруджа”, посрещане на “Арда” и вечно дерби с ЦСКА. А в плейофите, поне към моментното класиране, “сините” ще се изправят по два пъти с “Лудогорец”, и с двете ЦСКА-та.

С оглед на програмата на “сините”, те би трябвало без проблем да спечелят поне половината от оставащите мачове от редовния сезон . Защото през този сезон отборът на Хулио Веласкес показва, че е най-постоянен с изявите си и напълно заслужено е първи. Отборът е с най-добра атака.

Изчисленията на Football Meets Data пък показват, че “сините” 91% ще бъдат шампиони в края на сезона. Само преди седмица възможността бе с 10 по-малко, но “Лудогорец” сбърка в последния кръг, което още повече накланя везните в полза за столичани.

В същото време обаче пред испанския предводител на “Левски” Хулио Веласкес се появи сериозен проблем в борбата за титлата. Основният нападател на “сините”

Мустафа Сангаре е с травма

Заради нея вкаралият 10 гола и дал 4 асистенции ще се оперира. А цялото възстановяване ще го извади за около 2 месеца извън терените. Националът на Мали получава контузията при успеха 4:3 над “Локо” (Сф) на “Герена” в неделя.

Така той ще пропусне остатъка от редовния сезон. А нищо чудно да не е на разположение на наставника си и за двубоите от плейофите.

“При едно действие в последния мач Сангаре получи сериозна контузия в коляното. Диагнозата не показва, че ще отсъства дълго, но е контузия, която предвид това колко малко време остава до края на шампионата, според становището на медицинския щаб ще отсъства приблизително 2 месеца. Аз не съм доктор и не мога да конкретизирам дати за завръщане, но това, което имам като информация, е, че вероятно ще се наложи оперативна намеса. Най-нормалното е след такава интервенция, при положителен развой на нещата, след около 2 месеца да бъде отново с нас. Това е ситуацията, относно останалите футболисти има няколко получени удара в срещата, което е нормално. Всички се готвят в нормалната динамика, за да попаднат в групата”, каза треньорът на “сините” Веласкес.

Самият контузен футболист пък изрази надеждата си, че отборът му ще успее да се справи без него в борбата за титлата.

“Дадох всичко за отбора и се гордея, че помогнах въпреки обстоятелствата. Пълно доверие в отбора да продължи да работи и да остане фокусиран върху целта ни. Ще работя всеки ден, за да се завърна по-силен и да бъда готов, когато сезонът влезе в най-решителната си фаза”, написа в социалната мрежа Сангаре.

След контузията на Сангаре атаката на “сините” още от утре срещу “Лудогорец” ще бъде водена от Хуан Переа. Нападателят пристигна на “Герена” от “Локо” (Пд) през зимата. И показва доста прилично ниво с екипа на столичани.

“Познаваме “Лудогорец” перфектно. В Разград ще е трудно и за нас, и за съперника. Ако анализираме мачовете и начина, по който се държат на терена, те са същият отбор със и без топка. Ясно е, че разполагат с много добър състав за това първенство. Само като погледнете кои играчи влизат от пейката става, ясно с какво разполагат. Ясно е, че ги познаваме перфектно, те нас ни познават отлично. Нормално в тези мачове 80-90 процента фокусът ще е върху нас. Ще обърнем внимание на някои детайли, но ще гледаме нас. Според мен

заслужавахме победата последния мач в Разград

без съмнение. При цялото ми уважение към съперника изключително много вярвам в моите играчи. Отиваме да направим един изключителен мач с нашите силни страни и аргументи”, коментира още испанският предводител на “сините” Хулио Веласкес.