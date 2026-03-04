ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

ЦСКА приема днес "Ботев" (Вр). Снимка: Георги Палейков

11,25 ч Биатлон, СП (мл.) в Германия БНТ 3

12,00 ч Футбол, "Сеул" - "Висел" "Диема спорт" 3

12,00 ч Футбол, "Гамба" - "Рачабури" "Нова спорт"

12,00 ч ски алпинизъм, ЕП Eurosport 1

14,15 ч Футбол, "Джохор" - "Санфрече" "Нова спорт"

15,25 ч Биатлон, СП (мл.) в Германия БНТ 3

15,30 ч Колоездене, "Трофей Лайгуеля" Eurosport 1

16,00 ч Футбол, "Черно море" - "Арда" "Диема спорт"

18,30 ч Футбол, ЦСКА - "Ботев" (Вр) "Диема спорт"

19,00 ч Волейбол, "Жешув" - "Кнак" MAX sport 3

19,15 ч Баскетбол, "Спартак" - "Рилски спортист" MAX sport 2

19,30 ч Футбол, "Газиантеп" - "Фенербахче" MAX sport 1

19,30 ч Футбол, "Бешикташ" - "Ризе" MAX sport 4

21,00 ч Футбол, АЗ - "Телстар" RING

21,30 ч Тенис, турнир в Индиън Уелс MAX sport 1

21,30 ч Футбол, "Брайтън" - "Арсенал" "Диема спорт" 2

21,30 ч Футбол, "Астън Вила" - "Челси" "Диема спорт" 3

21,30 ч Футбол, "Манчестър С" - "Нотингам" "Нова спорт"

22,00 ч Футбол, "Марсилия" - "Тулуза" MAX sport 2

22,00 ч Футбол, "Лацио" - "Аталанта" MAX sport 3

22,00 ч Футбол, "Реал С" - "Атлетик" MAX sport 4

22,15 ч Футбол, "Нюкасъл" - "Манчестър Ю" "Диема спорт"

23,00 ч Футбол, "Абърдийн" - "Селтик" RING

2,00 ч NBA, "Ню Йорк" - "Оклахома С" "Диема спорт" 3

2,30 ч Футбол, "О'Хигинс" - "Депортес Толима" MAX sport 4

4,00 ч Тенис, турнир в Индиън Уелс MAX sport 1

