11,25 ч Биатлон, СП (мл.) в Германия БНТ 3
12,00 ч Футбол, "Сеул" - "Висел" "Диема спорт" 3
12,00 ч Футбол, "Гамба" - "Рачабури" "Нова спорт"
12,00 ч ски алпинизъм, ЕП Eurosport 1
14,15 ч Футбол, "Джохор" - "Санфрече" "Нова спорт"
15,25 ч Биатлон, СП (мл.) в Германия БНТ 3
15,30 ч Колоездене, "Трофей Лайгуеля" Eurosport 1
16,00 ч Футбол, "Черно море" - "Арда" "Диема спорт"
18,30 ч Футбол, ЦСКА - "Ботев" (Вр) "Диема спорт"
19,00 ч Волейбол, "Жешув" - "Кнак" MAX sport 3
19,15 ч Баскетбол, "Спартак" - "Рилски спортист" MAX sport 2
19,30 ч Футбол, "Газиантеп" - "Фенербахче" MAX sport 1
19,30 ч Футбол, "Бешикташ" - "Ризе" MAX sport 4
21,00 ч Футбол, АЗ - "Телстар" RING
21,30 ч Тенис, турнир в Индиън Уелс MAX sport 1
21,30 ч Футбол, "Брайтън" - "Арсенал" "Диема спорт" 2
21,30 ч Футбол, "Астън Вила" - "Челси" "Диема спорт" 3
21,30 ч Футбол, "Манчестър С" - "Нотингам" "Нова спорт"
22,00 ч Футбол, "Марсилия" - "Тулуза" MAX sport 2
22,00 ч Футбол, "Лацио" - "Аталанта" MAX sport 3
22,00 ч Футбол, "Реал С" - "Атлетик" MAX sport 4
22,15 ч Футбол, "Нюкасъл" - "Манчестър Ю" "Диема спорт"
23,00 ч Футбол, "Абърдийн" - "Селтик" RING
2,00 ч NBA, "Ню Йорк" - "Оклахома С" "Диема спорт" 3
2,30 ч Футбол, "О'Хигинс" - "Депортес Толима" MAX sport 4
4,00 ч Тенис, турнир в Индиън Уелс MAX sport 1