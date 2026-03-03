Елизара Янева разгроми рускиня в Търнава

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тенисистката ни Елизара Янева се класира убедително за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 000 долара.

18-годишната българка разгроми с 6:1, 6:2 №256 в световната ранглиста Анастасия Тихонова (Русия). Срещата продължи само 76 минути.

Българката поведе с 5:0 по пътя към успеха в първия сет, а във втората част отново дръпна с 5:0, за да затвори мача с крайното 6:2.

Във втория кръг Янева ще играе срещу победителката от мача между четвъртата поставена в схемата Греет Минен (Белгия) и Барбора Палицова (Чехия).

Изабелла Шиникова постигна две победи в квалификациите и в първия кръг на основната схема ще играе срещу друга тенисистка, преминала през квалификациите – Синсин Яо (Китай).

В надпреварата на двойки Шиникова и Юнхи Ли (Южна Корея) загубиха в първия кръг със 7:5, 2:6, 4-10 от Мери Люис (САЩ) и Доминика Пирохова (Словакия).