"Ботев" (Пд) удари 2:0 посеклия ЦСКА "Септември"

В среща от 24-ия кръг "Ботев" удари в Пловдив с 2:0 "Септември", който в миналия кръг удари със същия резултат ЦСКА като потвърждение на това, че в нашия елит няма особено разминаване в качеството на отборите по различните етажи на класирането.

Бразилците Франклин Маскоте (58) и Педро Игор (62) бяха точни за "канарчетата", които в предишните си 2 срещи направиха 0:0 с последния "Монтана" и биха 2:1 шампиона "Лудогорец".

Така "Ботев" събра 29 точки и излезе 9-и.

"Септември" пък регистрира първо поражение под ръководството на завърналия се на треньорския пост Христо Арангелов и остава 14-и с 21 т.