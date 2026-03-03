Български съдия с дебют във Висшата лига на Англия на "Лийдс" - "Съндърланд"

Българският съдия Христо Караиванов ще направи дебют във Висшата лига на Англия на двубоя "Лийдс" - "Съндърланд" тази вечер. Той ще помага на един от най-опитните арбитри в елита Стюърт Атуел.

Караиванов от години живее и работи в Англия и премина всички нива в съдийството до най-високото - Вивша лига. Другият помощник е Константин Хадзидакис. Четвърти е Джон Бъзби, а за ВАР отговарят Пол Търни и Йън Хусин.

Преди време Караиванов стана медийна звезда, когато някои сметнаха, че е на мач с официални обувки на двубоя "Морекъмб" - . Оказа се, че това е модел на "Адидас", който дава отблясък все едно са лачени. PGMOL, организацията, която отговаря за съдийството в Англия обяви, че няма да има последствия за българина, а той получи и отлична оценка за двубоя.