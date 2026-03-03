ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова: Родителите ни дадоха привилегията да живее...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22399573 www.24chasa.bg

България с един гимнастик на световната купа в Баку, там ще участва и легенда на 50 г.

3356
Давид Иванов Снимка: Eropean Gymnastics

Давид Иванов ще бъде единствен представител на България на световната купа по спортна гимнастика, която ще се проведе от 5 до 8 март в столицата на Азербайджан - Баку.

Европейският вицешампион за младежи от първенството в Римини ще премери сили на своя коронен уред кон с гривни.

Турнирът събира сериозен елит и състезатели от 32 държави. Сред заявените имена личат олимпийските шампиони Рис МакКленахан (Ирландия), Кайла Немур (Алжир) и Елефтериос Петруниас (Гърция).

В Баку ще стартира и легендарната Оксана Чусовитина (Узбекистан), която на 50 години продължава да преследва олимпийска квота за олимпиадата в Лос Анджелис - потенциално девето нейно участие на най-големия спортен форум.

Давид Иванов Снимка: Eropean Gymnastics

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите