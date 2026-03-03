Григор Димитров 15-и по пари в тениса, мина $ 31 млн. от награден фонд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Григор Димитров поизостана в световната ранглиста (в момента №42), но пази престижното си място в класацията по доходи в тениса.

Най-добрият български състезател в историята е на 15-о място във вечната класация с общо 31 210 863 долара. Това са пари само от награден фонд, като в тази сума не влизат печалбите от рекламни договори.

Само за тази година Димитров е изкарал 165 795 долара. Начело със 192 688 360 е рекордьорът по титли от “Големият шлем” Новак Джокович, следван от Рафаел Надал със 134 946 100 и Роджър Федерер, който има 130 594 339 долара.

На Григор му предстои участие в първия за сезона турнир от категорията “Мастърс 1000”. Жребият си направи лека шега с бившия №3 в световната ранглиста, като му определи за съперник Теранс Атман (Фр). Точно от този левичар Григор загуби в Акапулко (Мекс).