8 държави бойкотират откриването на паралимпиадата заради Русия

Осем държави ще бойкотират церемонията по откриването на паралимпийските игри в Милано/Кортина в петък в знак на протест срещу включването на руски спортисти, състезаващи се под националното знаме, а други делегации може да пропуснат събитието заради проблеми с пътуванията след атаките на САЩ и Израел срещу Иран.

Държавите, които планират да пропуснат церемонията, са Чехия, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Нидерландия и Украйна, заяви главният директор по брандирането и комуникациите на Международния паралимпийски комитет (IPC) Крейг Спенс, предава БТА.

"Затварянето на въздушното пространство в части от Близкия изток може да повлияе на пристигането на някои делегации", се казва в изявление на IPC.

Организацията отказа коментар относно състоянието на повече от 50 национални делегации.

Зимните паралимпийски игри в Милано-Кортина ще се състоят от 6 до 15 март. Церемонията по откриването е във Верона, на около 170 км източно от Милано.

IPC очаква рекорден брой спортисти на Игрите - над 600, като окончателното потвърждение се очаква през следващите дни.

Сред регистрираните състезатели 10 са от Русия и Беларус. Очаква се Израел да изпрати една скиорка, докато Иран ще бъде представен от един мъж в ски бягането.

Президентът на Италианския параолимпийски комитет предупреди, че настоящата ситуация в Близкия изток вероятно ще попречи на чатс от спортистите да пристигнат в Италия.

"Ситуацията е наистина тревожна. Последиците от тази война в Близкия изток могат да бъдат многобройни", каза пред Ройтерс президентът на Италианския паралимпийски комитет Марко Джунио Де Санктис.