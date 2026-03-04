ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ливърпул" падна от последния във Висшата лига

След смяна на Илия Груев "Лийдс" падна 0:1 от "черните котки"

2040
Илия Груев притиска голмайстора на "Съндърланд" Хабиб Диара. Снимка: Ройтерс

Националният ни дефанзивен халф Илия Груев излезе титуляр и в 11-ия мач на "Лийдс" във Висшата лига за 2026-а, а по нещастно стечение на обстоятелствата след неговата смяна тимът му падна 0:1 у дома от "Съндърланд" в двубоя от 29-ия кръг на елита на Англия.

"Черните котки" не създадоха нито едно голово положение, но със зъби и нокти изтръгнаха 4-те точки.

"Лийдс" също нямаше кой знае какви чисти ситуации и мениджърът Даниел Фарке реши в 62-ата мин да извади Груев и да пусне нападателя Лукас Нмеча в търсене на победата.

В 64-ата мин Джо Родон вкара гол за "Лийдс", но от засада.

Последва положението, което реши мача в полза на гостите.

Капитанът на йоркширци Итън Ампаду импулсивно игра с ръка в наказателното поле и макар и с късмет Хабиб Диара се разписа от дузпата.

Тоталният натиск на "Лийдс" до края не даде резултат.

Иначе до смяната си Груев  изпълняваше стриктно изконната си роля да подсигурява подстъпите към защитата на домакините, да пресира съперниците и да участва в контрола на топката.

След загубата "Лийдс" остава 15-и с 31 точки на 6 от зоната на изпадащите, но остават още мачове от кръга.

На терена тази вечер имаше още един българин в лицето на страничния съдия Христо Караиванова, за когото това бе дебют във Висшата лига. Той живее отдавна в Англия и изкачи стълбата, която го отведе до най-високото ниво.

