Опълчението на "Атлетико" издържа, след 0:3 детронира "Барса" в кралската купа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Диего Симеоне за пореден път показа, че окопната тактика може да носи успех във футбола.

Играчите на аржентинския треньор в "Атлетико" бяха в ролята на истински опълченци при гостуването на "Барселона" в полуфинален реванш от турнира за кралската купа и се добраха в кактлунската столица до най-голямата загуба, която може да ги класира за финала - 0:3. В Мадрид те бяха победили с 4:0.

Тази вечер им се наложи на барикадата да отбиват безброй атаки на водения от германеца Ханзи Флик тим.

Домакините докараха мача до инфарктни последни минути след попадения на Марк Бернал (29, 72), Рафиня (45+4-дузпа), но толкова.

В другия полуфинален реванш "Реал Сосиедад" посреща "Атлетик" (Билбао) с аванс от 1:0 в баския сблъсък.