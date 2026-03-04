Глобиха треньори на “Локо” (Сф), защото гледали телевизия на пейката

Журналисти и фенове останаха изненадани от редовното съобщение на Дисциплинарната комисия към БФС за наказанията след поредния кръг в Първа лига и по-специално в частта му за санкциите срещу двама треньори от “Локо” (Сф) в мача срещу “Левски”, загубен 3:4 в неделя на стадион “Георги Аспарухов”.

То гласи: “За използване на нерегламентирани електронни устройства, на основание чл. 21, ал.1, т.2, б. И във връзка с чл. 6, ал. 7 от ДП (2025/2026) ДК наказва Йордан Господинов Колев – треньор на вратарите на ФК “Локомотив” (София) с глоба в размер на 511,29 евро.

За използване на нерегламентирани електронни устройства, на основание чл. 21, ал.1, т.2, б. И във връзка с чл. 6, ал. 7 от ДП (2025/2026) ДК наказва Данаил Георгиев Иванов - кондиционен треньор на ФК “Локомотив” (София) с глоба в размер на 511,29 евро.”

По принцип когато става въпрос за нерегламентирани електронни устройства, всеки паметлив български фен се сеща за треньорите, които са наказани да не седят на скамейката и комуникират с помощниците си най-често с портативни радиостанции, а в последно време и с мобилни телефони.

“24 часа” разпита съдии и очевидци, след което стигна до извода, че случаят не е такъв. Вероятно защото от БФС не дават разяснения, а пък и вчера беше национален празник, съответно неработен ден, и нямаше кой да обясни.

Оказа се, че терминът “използване на нерегламентирани електронни устройства” се отнася и до таблетите на треньорите на резервната скамейка. Вероятно (с голяма степен на достоверност) двамата - Йордан Господинов и Данаил Иванов, са използвали таблет, за да следят показателите на футболистите по време на самия мач, което не е забранено. Но очевидно в определен момент те са пуснали телевизионна картина, за да видят момент, който е бил преразглеждан с VAR. Именно тогава някой ги е видял и е докладвал или на главния съдия, или на дежурния делегат.

Според специалисти, до които се допита “24 часа”, това се прави с превантивна цел, за да не се допуснат безредици на терена. Смята се, че ако от резервната скамейка видят положението, сметнат, че отборът им е ощетен, и го съобщят на играчите на терена, това ще предизвика ескалация в поведението им.

В решението на Дисциплинарната комисия не се съобщава при коя ситуация и в коя минута е фиксирано въпросното нарушение. Все пак най-вероятно е това да е при отсъдената дузпа в полза на “Локо” (Сф) за игра с ръка на Кристиян Димитров от “Левски” при 1:1. Инцидентът бе разглежда дълго от VAR, дузпата бе потвърдена. Изпълни я Анте Аралица, но вратарят на “Левски” Светослав Вуцов я спаси.

След това Аралица асистира за втория гол на своите, дело на Карузо, но “сините” успяха да обърнат резултата до крайното 4:3.

