Любо Пенев към приятел от Испания: Няма да е лесно, но ще продължа да се боря

Любо Пенев Снимка: Орлин Цанев

Президентът на Асоциацията на футболистите на "Валенсия" – Фернандо Хинер, разкри нови подробности за здравословното състояние на Любослав Пенев. Легендата на родния футбол се бори с тежко онгоколично заболяване. Любо първо бе на лечения в Германия, но от над месец е у нас, където терапията му продължава.

Хинер е разговарял лично с българина, който е предал следното емоционално послание: "Благодарен съм за огромната подкрепа и за всичко, което правите. Благодаря ви, защото се намирам в деликатна ситуация. Няма да е лесно. Лечението ще е дълго и ще продължа да се нуждая от подкрепата ви". Пенев е наясно е със ситуацията, но също така знае, че продължава да се нуждае от помощ", каза още Хинер, с когото Пенев бе съотборник във "Валенсия".

