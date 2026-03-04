ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Роналдо е контузен, ще пропусне няколко мача

Кристиано Роналдо Снимка: instagram.com/cristiano/

Португалската супер звезда на "Ал Насър" Кристиано Роналдо е получи контузия на подколянно сухожилие в мача от първенството на Саудитска Арабия срещу "Ал Фейха, съобщиха от клуба.

Двубоят се проведе на 28 февруари и завърши с победа на Ал-Насър с 3:1. Все още не е ясно колко време Роналдо ще се възстановява, но той вече е започнал рехабилитация.

Треньорът Жорже Жезус първоначално обяви травмата за „мускулна умора", но последвалите медицински прегледи потвърдиха по-сериозната контузия. 41-годишният португалец ще пропусне следващите няколко мача от първенството и може би ще се върен в игра в края на месеца.

Този сезон португалецът има 21 гола в 22 мача в първенството на Саудитска Арабия.

