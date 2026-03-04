"Ливърпул" с исторически антирекорд по допуснати голове след 90-ата минута

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ливърпул" падна 1:2 като гост от аутсайдера "Уулвърхемптън" в мач от 29-ия кръг на английската Висша лига с гол в добавеното време на Андре Триндаде.

Тимът на мениджъра Арне Слот Ливърпул претърпя петата си загуба във Висшата лига за сезона поради гол, отбелязан след 90-ата минута. Никой отбор в историята на лигата не е претърпял подобен антирекорд в рамките на един сезон.

Преди това мърсисайдци губеха в мачове от Висшата лига след 90-ата минута срещу "Манчестър Сити" (1:2) в 25-ия кръг, срещу "Борнемут" (2:3) в 23-ия кръг, срещу "Челси" (1:2) в 7-ия кръг и срещу "Кристъл Палас" (1:2) в 6-ия кръг.

След този мач "Ливърпул" е на пето място в класирането на английската Висша лига с 48 точки, докато "Уулвърхемптън" остава на последно място, 20-о, с 16 точки.