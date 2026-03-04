Отмениха 2 турнира в ОАЕ с участието на Иван Иванов заради войната в Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турнирът по тенис от сериите "Чалънджър 50" във Фуджейра (ОАЕ) с участието на световния ни шампион при юношите за 2025-а Иван Иванов беше отменен, след като отломки от дрон от прихванат удар предизвикаха пожар в близко нефтено находище.

Това е поредното спортна събитие, провалено от бързо разрастващата се война, обхващаща Близкия изток.

Отмяната дойде, след като играта беше прекъсната по-рано през деня вчера, когато падащи отломки от прихващането на дрон предизвикаха пожар в нефтено съоръжение на около 15 километра от мястото на турнира. Десет квалификационни мача от първия кръг бяха проведени в понеделник, преди ситуацията да се влоши.

Вторият турнир от сериите "Чалънджър", планиран във Фуджейра следващата седмица, също беше отменен.