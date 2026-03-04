ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петролът на ОПЕК поскъпна до 81 долара за барел

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22402475 www.24chasa.bg

Варна събира елита на европейската художествена гимнастика

2392
Снимка: БФХГ

От 5 до 8 март Варна ще домакин на първото заседание на новоизбрания Технически комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика - ключов орган, който определя развитието и посоката на спорта в Европа.

Начело на комитета застава президентът Елисо Бедошвили, а сред членовете му са изявени специалисти и доказани имена в художествената гимнастика: Християна Тодорова, Изабел Де Косио, Сайла Питканен, Ариел Миланезио, Весна Радонич и Наталия Йеромина.

Работната среща във Варна бележи началото на мандата на новия състав на комитета, който ще има ключова роля в развитието на европейските турнири и регламентите в художествената гимнастика през следващите години.

Кулминацията на заседанието ще бъде на 6 март от 10:00 часа, когато ще се проведе официалното теглене на жребия за предстоящото Европейско първенство по художествена гимнастика, което ще се състои именно във Варна в края на месец май.

Така морската столица за пореден път се превръща в център на европейската художествена гимнастика, събирайки водещите специалисти на континента в навечерието на едно от най-очакваните събития в календара на спорта.

Снимка: БФХГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание