Райа Аджамова остана на 16 сек от световен бронз

Райа Аджамова продължи доброто си представяне на световното младежко първенство по биатлон в Арбер (Германия), завършвайки 4-а в спринта на 6 километра при девойките до 19 години.

Българското момиче свали всичките 10 мишени при двете стрелби, но, за съжаление, остана на 16 сек от бронза. Трета се нареди Селина Ганер от Австрия с пропуск.

Шампионка стана Михаела Стракова (Словакия) също като Райа без грешка.

Аджамова бе 9-а в индивидуалната дисицплина на 10 км в Арбер.

Останалите българки днес са съответно Никол Кленовска 26-а с две грешки, Десислава Минчева - 75-а също с две и Никол Петкова - 82-а с пет. Общо участваха 114 биатлонистки.