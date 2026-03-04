Поискаха забрана до живот за чешки треньор, снимал футболистки под душовете

Чешкият футболен синдикат поиска да бъде изваден завинаги от футбола треньора Петр Влаховски, след като беше установено, че той тайно е снимал футболистки в съблекалнята и под душовете, съобщи агенция АР, цитирана от БТА.

Към момента Влаховски е лишен от треньорски права за пет години, като забраната му за спортна дейност е издадена от наказателен съдия, след като беше установено, че бившият треньор на "Словако" е снимал жени в съблекални и под душове в продължение на четири години.

Наказанието е било наложено през есента на 2025-а година, но стана публично известно миналия месец, когато няколко състезатели дадоха изявления и в интервюта за портала Seznam го споменаха. Присъдата е издадена без съдебен процес и поради тази причина футболистките, които се чувстват ощетени, не могат да я обжалват. Друг интересен момент е, че Влаховски може да практикува треньорската професия зад граница, тъй като съдът има юрисдикция само на чешка територия.

Синдикатът, който се казва Чешка асоциация на футболистите, подкрепен от световния профсъюз (ФИФПро), „искат от Чешкия футболен съюз да въведе доживотна забрана за футбол за Влаховски и всички сексуални престъпници".

„ФИФПро проучва възможни правни пътища от името на играчите, за да постигне тотална забрана, която да важи за целия свят", се казва в изявление на съюза във вторник.

„В момента Влаховски може да се завърне като треньор в Чехия до края на 2030 г., като няма настоящи законови ограничения, които да му пречат да тренира в чужбина дори преди това", заяви ФИФПро.

„Жертвите не са имали възможност да присъстват на публичен процес и не са могли да обжалват присъдата, която самите те считат за изключително лека", завършва становището на организацията.