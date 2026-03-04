Деца от школата на "Левски" с престижни резултати в Турция

Възпитаниците на Детско-юношеската школа на „Левски" набори 2014 и 2016 година записаха престижни резултати в контролни срещи като гости на истанбулските грандове „Галатасарай", „Фенербахче" и „Бешикташ". Мачовете се играха по правилата на Футбол 8 и Футбол 9.

Набор 2014 на Академия „Левски" с треньор Георги Кузовски стартира контролите с победа с 3:2 над „Бешикташ" . Двубоят се проведе в три части по 25 минути и бе спечелен от „сините" в неговия край. Головете отбелязаха Светлин Йоцов, Константин Николов и Давид Тасевски.

Във втората контрола с другия местен гранд – „Галатасарай", „Левски" изоставаше с 0:3, но успя да навакса до 3:3 за да загуби с 4:5 след попадение на домакините в края на срещата. Хеттрик за записа Антон Дашев, а едно попадение добави Давид Тасевски.

„Левски" разгроми в третата си контрола „Истанбул Башакшехир" с 9:2, като срещата се игра в четири части по 20 минути. „Сините" диктуваха темпото през целия мач, като два пъти се разписа Християн Иванов, а по едно попадение добавиха Георги Златанов, Давид Тасевски, Светлин Йоцов, Никола Шандурков, Максимилиян Ничев, Николай Христов и Виктор Видолов.

В последния мач – срещу „Фенербахче", „сините" обърнаха резултата от 0:1 до 2:1, но в крайна сметка отстъпиха с 2:4. Срещата отново бе в 4 части по 20 минути, а головете вкараха Георги Златанов от дузпа и Антон Дашев.

Срещите на „Левски", набор 2016 с треньор Радостин Борисов се играха по правилата на Футбол 8. „Сините" стартираха проверките с мач срещу „Бешикташ", в който имаха превъзходство над своя съперник през целия двубой, но загубиха с 4:5. Хеттрик заби Костадин Филипов, а едно попадение добави Денис Мустафа.

В следващия мач „сините" таланти записаха равенство – 5:5 срещу „Галатасарай". Домакините бяха по-добри и въпреки, че „Левски" поведе още в самото начало на мача, се наложи възпитаниците на Радостин Борисов да догонват в резултата през цялата среща и след две попадения в последната част стигнаха до равенството. Хеттрик записа Антонио Тасевски, а по едно попадение добавиха Денис Мустафа и Иван-Антон Дашев.

В двубоя срещу „Истанбул Башакшехир" „сините" бяха по-добри и контролираха събитията на терена през целия мач, стигайки до победата с 3:2. Два гола отбеляза Ивайло Матов, а веднъж се разписа Костадин Филипов.

В последната среща „Левски" загуби от „Фенербахче". Пропуските на „сините" и ефективността на „синьо-жълтите" доведоха до крайното 2:5, а головете отбелязаха Иван-Антон Дашев и Антонио Тасевски.