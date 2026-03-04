ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Везенков под въпрос за голямото гръцко дерби в Евролигата

Александър Везенков Снимка: "Олимпиакос"

Звездата на "Олимапиакос" Александър Везенков e под въпрос за домакинството срещу "Панатинайкос" в гръцкото дерби на 30-ия кръг в Евролигата, което е насрочено за 6 март.

Родният ас в баскетбола е провел индивидуални тренировки вчера, информира специализираното издание Eurohoops.net.

Везенков е извън игра от 21 февруари заради контузия в кръста, получена във финала за купата на Гърция. 

Българинът е начело сред съотборниците си от "Олимпиакос" по ефективност с коефициент PIR - средно 23.4 на мач. Той е и водещият реализатор на тима и вторият най-добър борец.

