Арбелоа с извънредна среща с целия отбор на "Реал"

СНИМКА: РОЙТЕРС

Треньорът на "Реал" (Мадрид) Алваро Арбелоа организира извънредна среща на тренировъчната база на клуба в сряда. Причина за това е поражението с 0:1 срещу "Хетафе" в мач от Примера дивисион в понеделник. Специалистът първо разговаря отделно с капитаните в състава, след това с целия отбор и треньорския щаб.

Наставникът отбелязва, че "няма оплаквания" от играчите. Алваро Арбелоа е помолил всички да "положат допълнителни усилия в последните етапи от сезона". Футболистите на "Реал" (Мадрид) не са загубили надежда, че могат да обърнат сезона в своя полза, отбелязва изданието КОПЕ.

Мадридчани изостават на 4 точки от лидера в испанското първенство "Барселона", а на осминафиналите в Шампионската лига ще играят срещу "Манчестър Сити" на на 11 и 17 март.

СНИМКА: РОЙТЕРС

