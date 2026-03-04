Правилото “Винисиус” срещу расизма - още за световното това лято

Възможно е още на световното това лято в Канада, Мексико и САЩ да бъде въведено ново правило, което ще води до жълт картон.

То е кръстено на една от звездите на “Реал” (Мадрид) Винисиус и е свързано с битката на ФИФА с расизма.

В мача на “белия балет” с португалския “Бенфика” Винисиус се оплака, че е бил наречен “маймуна” от играча на португалския гранд Джанлука Престиани. УЕФА наказа Престиани на базата само на думите на Винисиус и съотборника му Мбапе, но главно заради факта, че Престиани закри устата си с фланелката, докато комуникираше със съперника.

Като резултат ФИФА и ИФАБ (IFAB) вероятно ще вземат решение за забрана на прикриване на устата с ръка или фланелка, твърди британският в. “Гардиън”, който се позовава на различни източници. Според ситуацията провинилият се играч ще бъде наказван с жълт или дори червен картон.

Заседанието е през април, като там се очаква да бъдат взети още няколко решения за промени в правилата.

Едно от тях е идея на ръководителя на отдела за глобално развитие към ФИФА и легендарен треньор на “Арсенал” Арсен Венгер. Той предлага, ако дори един сантиметър от тялото на атакуващия футболист е покрит от защитник при засада, тя да не се отсъжда. От канадската лига предложиха това правило да бъде пробвано в тяхното първенство. Очаква се доклад за резултатите в края на годината.

Други предлагани промени:

- Вратарят може да задържа топката в ръце максимум осем секунди според сегашните правила. Сега обаче правилото ще важи и при изпълнение на аут от полевите играчи. Ако според съдията футболистът бави времето, то се назначава обратно броене от пет секунди.

- Сменен футболист трябва да напусне терена максимум след десет секунди. Иначе този, който го сменя, няма да бъде допуснат на терена и отборът ще е в намален състав минимум една минута, след което резервата може да влезе при следващо спиране на играта.

- Напускащите терена заради контузия футболисти няма да могат да се завърнат в игра поне една минута. Но има изключения - ако играчът на съперника е получил жълт или червен картон, или е била отсъдена дузпа. Правилото не важи за вратарите.

- Бижута, които не може да бъдат свалени, трябва да бъдат облепени с лейкопласт.

