Четирима остават в ареста, хванали ги с 1 кг кокаи...

България със 7 боксьори на „Адриатическа перла"

Снимка: БФБокс

7 боксьори ще представят България в 35-ото издание на международния турнир за младежи и девойки „Адриатическа перла" в Будва, Черна гора. Водени от Александър Александров и Фикрет Ереджебов те ще преследват медалите от днес до 11 март.

Младите ни таланти влизат в конкуренция на 130 боксьори от 19 страни. На ринга в следващите дни ще видим Николай Карабойков (50 кг), Янко Илиев (55 кг), Антонио Дамянов (60 кг), Владимир Давидов (65 кг), Максим Кирилов (70 кг), Никита Болдирев (75 кг) и Николай Иванов (85 кг).

Още днес трима от тях ще започнат своето участие. Янко Илиев ще играе с Джорджи Киласоня (Грузия), Владимир Давидов ще срещне Андрей Марку (Румъния), а Никита Болдирев ще боксира с Яков Полундак (Хърватия).

Снимка: БФБокс

