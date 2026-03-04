ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Четирима остават в ареста, хванали ги с 1 кг кокаи...

Сестри Стоеви биха китайки на старта в Бирмингам

Сестри Стоеви Снимка: Bulgarian Badminton Federation

Европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с победа на двойки жени на силния турнир по бадминтон от сериите BWF World Tour Super 1000 - YONEX All England в Бирмингам (Англия) с награден фонд 1 450 000 долара.

Сестрите елиминираха седмите поставени и седми в световната ранглиста китайки И Цзин Ли и Сюй Мин Ло с 21:15, 21:17 за 53 минути.

Стефани и Габриела Стоева, които са десети в света, водеха убедително през целия първи гейм, а във втората част спечелиха три поредни разигравания в края и стигнаха до крайния успех.

Следващите съпернички на българките ще бъдат японките Саяка Хирота и Аяко Сакурамото.

