Симеон II пожела успех на спортистите, тръгнали към игрите Virtus

Негово величество цар Симеон Сакскобурготски пожела успех на състезателите от Федерацията по адаптирана физическа активност, които ще представят България на световното първенство по лека атлетика в зала за спортисти с увреждания Virtus, които ще се проведе в испанския град Оренсе в края на седмицата

Виктор Караджов, Александър Асенов и Боян Вандов и техните треньори Димитър Петров и Ангел Колев се срещнаха случайно с царя на летището в Марид.

В Мондиала Виктор Караджов ще се бори за отличията в бяганията на 400, 800 и 1500 метра. Александър Асенов, който е европейски рекордьор, е заявен за спринтовете на 60 и 200 метра, в скока на дължина, в тласкането на гюле и в трибоя. Боян Вандов ще се състезава в дисциплините 60 метра, 200 метра и тласкането на гюле.

