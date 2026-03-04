Пиян помете Малена Замфирова на писта в Чехия, в болница е

Най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова претърпя тежък инцидент по време на подготовката си за световната купа в Шпиндлеров Млин, Чехия, съобщиха от федерацията по ски.

Българската звезда е била ударена в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист. В следствие на удара Малена е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница. Медиците в Чехия са извършили по спешност, няколко операции с цел стабилизирането на сноубордистката. Тази вечер се очаква Малена да бъде преместена със специализиран транспорт до клиника в Австрия, където да продължи лечението си.

Инцидентът се е случил в равната зона до начална станция на лифта под ски пистата, в така наречената "безопасна зона". Наоколо е имало много деца и други туристи.