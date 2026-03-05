“Левски” ще търси първа победа над “Лудогорец” в Разград от 13 години

Треньорът на "сините" Веласкес с няколко промени, грешникът от последните 2 мача с хегемона Камдем остава резерва

Ще счупи ли “Левски” каръка и най-сетне да бие “Лудогорец” като гост? Това се питат всички, които подкрепят “сините”. Срещата е днес от 18,30 ч.

Защото един успех в Разград ще означава, че столичани ще имат 15 точки аванс пред шампионите (сега е 12), и по този начин титлата по-всяка вероятност ще пътува за “Герена”.

Задачата обаче няма да е лесна, тъй като от лагера на “Лудогорец” едва ли ще се откажат без бой от целта си да спечелят за рекорден 15-и път първенството у нас. На всичкото отгоре “Лудогорец” е най-трудният за побеждаване тим от “Левски”. Двата тима са играли общо 22 мача в т.нар. роден елит в Разград. А статистиката е отчайваща за “сините” - 16 загуби, 5 равенства и само една победа. Въпросният успех е преди много-много време - на 7 декември 2013 г., когато столичани печелят 1:0 с гол на Ларсен Туре. Оттогава обаче изминаха 13 г., а “Левски” така и не може да надвие “Лудогорец” като гост.

Треньорът на “сините” Хулио Веласкес призна, че отлично вече познава съперника. Все пак през миналия месец се срещна с шампиона и носител за купата 2 пъти. “Сините” паднаха в мачовете. А сега се очаква испанският предводител на столичани най-накрая да нацели състава в толкова важен мач, който може почти напълно да реши развръзката в първенството. Напълно логично испанецът ще заложи на по-дефанзивен стил и ще разчита на контраатаки, защото се видя, че съперникът изпитва трудности при такива ситуации.

Със сигурност Веласкес няма да повтори да пусне Оливер Камдем на десния фланг. Бранителят допусна една и съща грешка и при двете поражения от “Лудогорец” за суперкупата и купата. И колкото и да впечатли срещу “Локо” (Сф), където се отчете с асистенция и изработена дузпа, ще остане на пейката. А вместо него от първата минута ще стартира Алдаир. В центъра на отбраната пък вече ще се завърне Кристиан Макун. Венецуелецът бе с травма и бе съхранен именно за мача в Разград, като ще замени Никола Серафимов като партньор на Кристиан Димитров в центъра на отбраната.

Очаква се капитанът на “Левски” Георги Костадинов също да стартира от първата минута. Опитният футболист е големият лидер на тима и треньорът много го цени.

В същото време до последно под въпрос за срещата ще е един от най-добрите в състава на “Лудогорец” - Кайо Видал. Бразилецът има проблем и в последния момент ще се прецени дали да играе.

В Сърбия пък твърдят, че разградчани отново имат мераци да купуват играчи от тамошното първенство. През лятото “Лудогорец” взе Петър Станич от западната ни съседка, а младият халф се оказа истинска находка. Изданието Hotsport пише, че 14-кратният шампион на България води преговори за привличането на полузащитника Ниегош Петрович от “Войводина” (Нови Сад). Информацията гласи, че българският тим е готов да плати до 3 млн. евро за играча през лятото.