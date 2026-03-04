ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Александър Василев надви испанец в Анталия

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22405290 www.24chasa.bg

"Черно море" продължава без победа през 2026-а след 0:0 с "Арда" във Варна

2400
Снимка: Орлин Цанев Снимка: Startphoto.bg

"Черно море" направи 0:0 у дома с "Арда", за да запише 4-о реми през тази година в първенството.

Така воденият от Илиан Илиев варненски тим все още няма победа, като на сметката му е и една загуба.

Преди началото на мача ат 24-ия кръг с едноминутно мълчание бе почетена паметта на починалия наскоро легендарен вратар Георги Велинов, който е носил и екипа на "Черно море".

След блудкаво първо полувреме двамата вратари - Пламен Илиев и Анатолий Господинов, се погрижиха да няма попадения през второто. Патрик Луан от "Арда" вкара в края, но от засада.

Така "Черно море" остава 5-и с 37 точки, а "Арда" е 7- с 32.

Снимка: Орлин Цанев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите