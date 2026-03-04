"Черно море" продължава без победа през 2026-а след 0:0 с "Арда" във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Черно море" направи 0:0 у дома с "Арда", за да запише 4-о реми през тази година в първенството.

Така воденият от Илиан Илиев варненски тим все още няма победа, като на сметката му е и една загуба.

Преди началото на мача ат 24-ия кръг с едноминутно мълчание бе почетена паметта на починалия наскоро легендарен вратар Георги Велинов, който е носил и екипа на "Черно море".

След блудкаво първо полувреме двамата вратари - Пламен Илиев и Анатолий Господинов, се погрижиха да няма попадения през второто. Патрик Луан от "Арда" вкара в края, но от засада.

Така "Черно море" остава 5-и с 37 точки, а "Арда" е 7- с 32.