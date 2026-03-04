Александър Василев надви испанец в Анталия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Александър Василев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишният Василев победи испанския квалификант Алваро Пейро Серано с 6:4, 6:3 за час и 47 минути на корта.

Българинът поведе с 5:3 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част взе пет поредни гейма от 0:2 до 5:2 и без проблеми стигна до крайния успех.

В спор за място на четвъртфиналите той ще играе срещу поставения под номер 5 в схемата Хуан Крис Мартин Манцано (Италия).