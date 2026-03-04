ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелски F-35 свали ирански изтребител Як-130

Семен Новиков се включи в протеста срещу Станка Златева

Семен Новиков по време на протеста срещу Станка Златева. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Протест с искане на оставката на президента на Българска федерация по борба Станка Златева бе проведен днес пред Министерството на младежта и спорта. В събитието се включиха деца от клубове, настоящи и бивши борци, треньори, бивши служители на федерацията, фенове на ЦСКА и други.

Олимпийският шампион Семен Новиков се включи в протеста с призив за оставка на президента на Българската федерация по борба Станка Златева. Натурализираният украинец е състезател на ЦСКА, а клубът е против сегашното ръководство. Златева не е съгласна с привличането на чужденци в националния отбор с обяснението, че държавата трябва да подкрепя българските деца.

Семен Новиков по време на протеста срещу Станка Златева. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите