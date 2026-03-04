ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелски F-35 свали ирански изтребител Як-130

https://www.24chasa.bg/sport/article/22405563 www.24chasa.bg

Крисиано аут за месец, пропуска мачове и на Португалия

1180
СНИМКА: РОЙТЕРС

Нападателят на "Ал Насър" и португалския национален отбор Кристиано Роналдо ще бъде извън терените от две до четири седмици поради контузия, съобщиха португалските медии.

Рекордьорът по голове вероятно ще пропусне предстоящия лагер на португалския национален отбор и контролите срещу Мексико (29 март) и САЩ (1 април).

41-годишният португалски футболист скоро ще се подложи на допълнителни медицински прегледи, които ще определят точния срок за възстановяване.

Клубът по-рано обяви, че Роналдо е бил диагностициран с контузия на подколянното сухожилие след последния мач на отбора срещу "Ал Файха" в Саудитска Арабия.

СНИМКА: РОЙТЕРС

