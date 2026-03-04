ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелски F-35 свали ирански изтребител Як-130

Националът Краев избяга от войната, вече е в България

Андриан Краев Снимка: instagram.com/hapoeltafc/

Националът на България Андриан Краев вече е в България. Футболистът играе за израелския "Апоел" (Тел Авив). Но след войната в Близкия изток, целият отбор бе изведен от страната. Няколко дни след началото на конфликта, Краев вече е в България.

Това разкри самият той с пост в социалната мрежа. 

"У дома. Искам да благодаря на "Апоел" (Тел Авив) за невероятната помощ и грижа, които ни оказаха в последните дни. Надявам се всичко да приключи скоро и да сме заедно отново. Най-добрият клуб някога! Обичам ви и нямам търпение да се видим отново на стадиона", написа Андриан Краев.

