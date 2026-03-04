"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА се измъчи здраво срещу “Ботев” (Враца), но все пак спечели с минималното 1:0.

“Червените” за пореден път от началото на сезона не убедиха и показаха, че са далеч от исканото от треньора си Христо Янев. “Армейците” доминираха 90% от времето, отправиха над 20 удара към вратата на съперника, но отново се видя, че им липсва класа в завършването.

Единствения гол вкара Леандро Годой. Аржентинецът се разписа в 69-ата мин. По този начин нападателят на “червените” прекъсна головата си суша. Годой нямаше попадение от декември насам, или 3 месеца.

С успеха ЦСКА събра 43 точки. Четата на Христо Янев дели 3-ото място с ЦСКА 1948, но “червените” от Бистрица са с мач по-малко.

“Ботев” (Враца) остава на 10-ото място с актив от 28 точки.

Преди началото на срещата с минута мълчание бе почетена паметта на великия Георги Велинов, който почина в неделя.

Първият шанс в мача се откри през футболистите на “Ботев” (Враца), които не можеха да разчитат на преотстъпените от ЦСКА Орлинов, Санянг, Стойчев и Борносузов. Бившият играч на “Левски” Мартин Петков се откъсна сам срещу Лапоухов в 6-ата мин и шутира по земя, но стражът на “червените” изби в корнер.

След тази неточност в защитата ЦСКА взе инициативата до края през първата част. Но гол така и не падна. Играчите на Христо Янев изпуснаха няколко положения.

През втората част ЦСКА продължи да владее инициативата. Освен с гола си Годой, нападателят се отчете и с един пропуск в първите минути след паузата. Попадение на Лео Перейра бе отменено в 77-ата мин заради засада.

Бронзовият медалист от миналия сезон “Черно море” пък продължава да изпитва сериозни затруднения през новата година. Воденият от Илиан Илиев отбор все още няма победа през 2026-а година, след като завърши 0:0 с “Арда” във Варна.

С точката “Черно море” остава 5-и, с 37 точки, само на 2 пред “Локо” (Пд), който е с мач по-малко. “Арда” е на 7-о място с актив от 32.

Наставникът на кърджалийци Александър Тунчев с пълно право разкритикува БФС след срещата.

“Не е нормално днес да играем във Варна, а в петък във Враца. Имаме шест часа път до Кърджали. Ще се приберем в четвъртък рано сутринта. После имаме и пет часа път до Враца. Господин Неделчо Михайлов, който изготвя програмата, трябва да мисли за тези неща. Това е пребиване за тези футболисти”, каза Тунчев.