Христо Янев: Ако ЦСКА не е в Европа, да си ходим всички

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира измъчената победа над врачанския "Ботев" с 1:0 в София:

"Създадохме много ситуации, вкарахме гол, който ни донесе победата. Контролирахме топката, бяхме в противниковата половина. Трудно е в последните 30 метра да намериш пространства срещу сгъстена защита. Продължаваме да натискаме и да търсим гола.

Не съм очаквал лесен мач, лично съм събирал този отбор на "Ботев", когато бях треньор там и виждам, че изборът ми е бил добър.

Трябва да печелим точки с работа и с много труд. Важно е да създаваме ситуации. На моите футболисти казвам всеки ден: всички в съблекалнята са еднакви. Имам много добри футболисти, на база техните качества се решава кой да играе. В даден мач един ще започне, в друг друг. Това, че някой е извън групата, не означава нищо. Разполагам с 11 човека, които започват, и 18 човека в групата. Няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде в Европа. Ако не го разберем, никой от нас няма място в отбора."