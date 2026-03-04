Зала "Младост" в Бургас чака акт 16, отваря за плейофите във волейбола

Зала "Младост" в Бургас ще отвори врати официално за плейофите в мъжкия волейбол, които стартират на 21 март. Спортното съоръжение, построено в далечната 1987 година претърпя цялостен основен ремонт, който стартира през 2024-та. Обликът на залата ще бъде преобразен и отвътре и отвън.

"Усилено се работи по финалните щрихи, за да я открием за четвъртфиналните плейофи", призна пред "24 часа" зам.кметът по "Туризъм и Спорт" към община Бургас Манол Тодоров. През другата седмица се очаква приемателна комисия да одобри и даде зелена светлина на съоръжението за да му се издаде акт 16.

По ирония на съдбата, ако не се случи някоя голяма изненада в оставащите три кръга от редовния сезон, мачовете, които ще определят полуфиналиста в обновената зала ще са градско дерби между "Нефтохимик" и "Дея Спорт". Играе се до 2 победи от 3 срещи.

До края на редовния сезон, мачовете в Бургас остават в зала "Бойчо Брънзов", която пък ще излезе в основен ремонт също по европейска програма веднага след това.