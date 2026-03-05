ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Аталанта" измъкна 2:2 срещу "Лацио" в първия полу...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22407254 www.24chasa.bg

"Арсенал" дръпна със 7 т. на върха в Англия след гаф на "Сити"

2096
Фенка целува снимка на Деклан Райс след победата в Брайтън. Снимка: Ройтерс

"Арсенал" дръпна със 7 точки на върха в английската Висша лига след гаф на преследвача си "Манчестър Сити".

Лондончани излъгаха 1:0 "Брайтън" като гост с гол на Букайо сака още в 9-ата мин.

В същото време "Сити" направи само 2:2 у дома срещу борещия се да не изпадне "Нотингам".

Антоан Семеньо (31) и родри (62) даваха аванс на "гражданите", но Морган Гибс-Уайт (56) и Елиът Андерсън (76) възстановяваха равенството.

Така "Арсенал" има 67 точки на първата позиция, а "Сити" е с 60.

Трети с 51 остана "Манчестър Юнайтед", който записа загуба №1 под ръководството на Майкъл Карик след 1:2 като гост на "Нюкасъл".

Фенка целува снимка на Деклан Райс след победата в Брайтън. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите