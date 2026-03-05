"Арсенал" дръпна със 7 т. на върха в Англия след гаф на "Сити"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Арсенал" дръпна със 7 точки на върха в английската Висша лига след гаф на преследвача си "Манчестър Сити".

Лондончани излъгаха 1:0 "Брайтън" като гост с гол на Букайо сака още в 9-ата мин.

В същото време "Сити" направи само 2:2 у дома срещу борещия се да не изпадне "Нотингам".

Антоан Семеньо (31) и родри (62) даваха аванс на "гражданите", но Морган Гибс-Уайт (56) и Елиът Андерсън (76) възстановяваха равенството.

Така "Арсенал" има 67 точки на първата позиция, а "Сити" е с 60.

Трети с 51 остана "Манчестър Юнайтед", който записа загуба №1 под ръководството на Майкъл Карик след 1:2 като гост на "Нюкасъл".