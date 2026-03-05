След 4468 дни пак 2-ма българи взеха участие в мач от Висшата лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След пауза от над 12 години, или по точно 4468 дни, в мач от най-силното първенство на света - английската Висша лига, участие взеха двама българи.

Във функцията на футболист бе халфът на националния отбор и “Лийдс” Илия Груев, а като страничен рефер действаше Христо Караиванов.

Това се случи навръх националния празник 3 март. За Груев домакинският двубой със “Съндърланд” донесе разочарование заради нещастната загуба с 0:1. На обратния полюс пък със сигурност е бил Караиванов, за когото това бе дебют във Висшата лига.

За последно в нея вече изцяло на терена двама българи се засякоха на 8 декември 2013 г.

Тогава, пак на празник - този на студентите, в един от последните си мачове за “Фулъм” титуляр в домакинството срещу “Астън Вила” излезе Димитър Бербатов. За началото на второто полувреме в състава на гостите от Бирмингам пък се появи Александър Тонев.

Още до почивката “Фулъм” бе оформил победата си с 2:0. Халфът Стив Сидуел откри резултата в 21-ата мин, Бербатов вкара от дузпа 9 мин-по-късно. Нападателят остана на терена цял мач, тъй че на терена се засякоха с Тонев за едно полувреме.

За Христо Караиванов дебютът във Висшата лига дойде след дълъг труд и постоянство за изкачване на 9 от 10-те стъпала в английската съдийска йерархия.

Успоредно с това българинът, който отдавна живее в Англия, работи над 20 г. във фабрика за изработка на ковчези. Наскоро той стана неин главен мениджър.

В началото на годината Караиванов гастролира и на “Анфийлд” за мача от купата на Англия “Ливърпул” - “Барнзли” 4:1. Иначе редовно получава наряди в Чемпиъншип (II ниво на футбола на Острова).