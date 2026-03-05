"Ливърпул" имал 26 млн. фенове в САЩ

"Ливърпул" обяви предсезонно турне в САЩ през лятото. Английският шампион ще изиграе три контроли, като първата е срещу "Съндърланд" в Нешвил на 25 юли, втората срещу "Рексъм" и третата срещу "Лийдс Юнайтед" на „Солджър Фийлд" в Чикаго на 2 август.

"Повече от 26 милиона фенове на "Ливърпул" живеят в САЩ, най-бързо нарастващата фенска база от всеки клуб от Висшата лига в страната, а "червените" бяха най-гледаният отбор в дивизията там миналия сезон", твърдят от клуба. "Това е и международен пазар №1 на клуба за търговия на дребно и е домакин на 62 официални фенклуба на Ливърпул в 32 щата."

"Рексъм", който е собственост на актьорите Райън Рейнолдс и Роб Макелхъни от 2021 г. и привлече световно внимание чрез документалния филм „Добре дошли в Рексъм", носител на награда „Еми", ще се изправи първо срещу "Лийдс" на Илия Груев на стадион „Реймънд Джеймс" в Тампа на 25 юли.