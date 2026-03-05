38-годишният Меси с най-много голове и асистенции в света

Нападателят на "Интер Маями" Лионел Меси зае първо място в класацията на CIES за футболисти с най-много голове и асистенции през последната година в 67 национални лиги.

38-годишният аржентинец има 37 гола и 22 асистенции през последните 365 дни в МЛС лигата на САЩ и Канада. Нападателят на "Байерн" Хари Кейн е втори в списъка с 35 гола и 7 асистенции. В челната петица са още Андерс Драйер от "Сан Диего" с 22 попадения и 19 асистенции, Килиан Мбапе от "Реал" е с 37 гола и 4 завършващи подавания и Джердан Шакири от "Базел" 19 гола и 19 асистенции.

Меси също води в индекса на ниво лига, отбелязвайки 66,3 точки. Мбапе е втори в тази класация (65,4 точки), Кейн е трети (64,5), следван от Майкъл Олисе от "Байерн" (54,9) и Евангелос Павлидис от "Бенфика" (49,3).