ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пентагонът се подготвя за военна операция в Иран, ...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22409390 www.24chasa.bg

Артета заговори за титла на "Арсенал"

1920
Микел Артета Снимка: Ройтерс

Мениджърът на "Арсенал" Микел Артета заговори за титла, макар и индиректно, след като тимът му поведе със 7 точки на върха във Висшата лига на Англия. Лондочначи биха 1:0 "Брайтън" навън, а преследвачът му "Манчестър Сити" направи само 2:2 у дома в "Нотингам".

„Беше труден мач след всичко, през което преминахме през последните няколко седмици. Всеки мач от Висшата лига предлага нещо различно. Голяма заслуга за тази победа е на играчите, защото усилията, които положиха, бяха колосални. Когато не си в най-добрата си форма в атака, трябва да покажеш всичките си качества.

Разликата със "Сити"? Направихме това, което трябваше да направим, и това ще продължим да правим. През следващите няколко дни се изправяме пред две много различни изпитания. Знаем, че е дълъг път, но сме на път да постигнем целта си", каза Артета.

Микел Артета Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание