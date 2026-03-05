Артета заговори за титла на "Арсенал"

Мениджърът на "Арсенал" Микел Артета заговори за титла, макар и индиректно, след като тимът му поведе със 7 точки на върха във Висшата лига на Англия. Лондочначи биха 1:0 "Брайтън" навън, а преследвачът му "Манчестър Сити" направи само 2:2 у дома в "Нотингам".

„Беше труден мач след всичко, през което преминахме през последните няколко седмици. Всеки мач от Висшата лига предлага нещо различно. Голяма заслуга за тази победа е на играчите, защото усилията, които положиха, бяха колосални. Когато не си в най-добрата си форма в атака, трябва да покажеш всичките си качества.

Разликата със "Сити"? Направихме това, което трябваше да направим, и това ще продължим да правим. През следващите няколко дни се изправяме пред две много различни изпитания. Знаем, че е дълъг път, но сме на път да постигнем целта си", каза Артета.