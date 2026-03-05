ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пентагонът се подготвя за военна операция в Иран, ...

Нацелиха с бомбичка вратар в Германия

Феликс Винанд е обгрижван от лекаря есенци. Снимка: клубен фейсбук

Вратарят на третодивизионния германски "Рот-Вайс" (Есен) Феликс Винанд пострада, след като бомбичка, хвърлен от фенове на трибуните, го уцели.

Инцидентът стана в 53-ата минута при домакинството на "Валдхоф" (Манхайм).

Винанд бе видимо зашеметен след удара и макар да успя да напусне игрището на собствен ход, той е бил приет в болница за изследвания.

Според полицията фен на Манхайм е изстрелял фойерверка по вратаря на домакините. Въпросният привърженик вече е задържан и предстои да му бъдат повдигнати обвинения.

"Рот-Вайс" спечели срещата с 1:0.

