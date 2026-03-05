Рекорден брейк в историята на българския снукър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Виктор Илиев спечели трофея от четвъртото издание на снукър лигата ни. На финала в Национална снукър академия 24-годишният софиянец победи Жан Лаушман с 5:1.

Виктор Илиев загуби само два фрейма в хода на целия турнир - един на полуфинала срещу Велиан Димитров и един във финала. Срещу Лаушман той реализира сенчъри от 104, добавяйки и още една висока серия от 88.

В четвъртфиналната фаза Илиев направи рекорден брейк за историята на българския снукър - 145 точки. Той завърши турнира като единственият състезател със сенчъри брейкове - записвайки общо 3 (145, 105, 104), а към тях добави и още пет серии от по над 50 точки.

С поредния си триумф през сезон 2025/26, Виктор Илиев продължи доминацията си на родната снукър сцена, като до момента е спечелил всеки един от турнирите през кампанията.