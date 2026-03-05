Семейството на Малена ще съди пияния мъж, заради когото тя пострада сериозно в Чехия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев е категоричен, че държавата няма да остане безучастна и ще съдейства на Малена Замфирова и нейното семейство. Това той заяви пред БНТ.

16-годишната ни сноубордистка пострада сериозно вчера на писта в зимния курорт Шпиндлеров Млин в Чехия, където бе ударена от скиор, употребил значително количество алкохол.

"Изключително неприятен инцидент, разговарях с баща ѝ Анатоли. Това не е спортен инцидент. Много тежки травми, детето е в много тежко състояние.

Бащата моли за сериозни юристи, които да водят случая. Те искат да водят дела и да търсят правата си. Българската държава ще съдейства. Счупванията са изключително сериозни и тежки", сподели министър Илиев.

Ужасният удар се случи броени дни, след като в Полша Малена, която е сензацията в световния сноуборд, стигна до третия си подиум в световната купа.