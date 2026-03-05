Димитър Кузманов надви французин за 1/4-финал в Херсонисос

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тенисистът ни Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите ATP Challenger Tour в Херсонисос, Гърция, с награден фонд от 56 700 евро.

Поставеният под №8 в схемата българин победи във втория кръг Робин Бертран (Франция) с 6:2, 7:5. Срещата продължи час и 55 минути.

32-годишният Кузманов направи три пробива и допусна един на собствен сервис, за да спечели първия сет с 6:2. Българинът сервираше за спечелване на мача при 5:3 във втората част, но допусна пробив. При 6:5 Кузманов поведе с 40:0 при сервис на Бертран и от третия си мачбол стигна до победата.

С успеха българинът си осигури 8 точки за световната ранглиста. За място на полуфиналите той ще играе срещу победителя от мача между поставения под №1 Лоренцо Джустино (Италия) и Бувайсар Гадамаури (Белгия).

По-късно днес Пьотр Нестеров и Антъни Генов ще играят на четвъртфиналите в надпреварата на двойки.

Националът на България за Купа „Дейвис" Нестеров и Олександър Овчаренко (Украйна) ще се изправят срещу гръцкия тандем Павлос Циципас/Петрос Циципас.

Антъни Генов и Фин Бас (Великобритания) пък ще играят срещу британците Конър Томсън/Марк Уайтхаус.