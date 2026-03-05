Росица Денчева срази испанка и е на 1/4-финал в Ираклион

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тенисистката ни Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната българка победи №357 в световната ранглиста Карлота Мартинес Сирес (Испания) 6:4, 6:2. Срещата продължи час и 33 минути.

Българката пропиля аванс от 3:1 до 3:3, след това пропусна преднина от още един пробив, но с решителен брейк в десетия гейм спечели първия сет с 6:4. Във втората част Денчева поведе с 4:1, а след още един пробив в края затвори мача с 6:2.

За място на полуфиналите Росица Денчева ще играе срещу 17-годишната Алена Ковачкова (Чехия).

По-късно днес Денчева ще играе и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Витория Паганети (Италия), поставени под №3 в схемата, ще се изправят срещу представителките на домакините Александра Сакелариди и Сапфо Сакелариди.