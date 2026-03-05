ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фотозагадка: Едно от тези деца става грандамата на...

Капитанът на България може да се върне по-скоро на терена

2020
Кирил Десподов Снимка: ПАОК

Капитанът на България Кирил Десподов започна леки тренировки с отбора на ПАОК, а възстановяването му върви по-бързо от предвиденото, като не е изключено и скорошното му връщане в състава, съобщава сайтът protothema.gr.

Десподов се контузи в солунското дерби с "Арис" на 8 февруари, когато беше заменен принудително.

Беше установено разтежение от средна степен. Наставникът на ПАОК Разван Луческу обясни, че българското крило може да остане за лечение и след средата на март.

Сега обаче новините са по-добри, но не и конкретни.

С победата 4:1 снощи като гост над "Кифисия" с Алекс Петков в състава (защитникът игра цял мач за домакините от Атина и получи жълт картон) ПАОК си върна лидерската позиция в гръцкия елит с по-добра голова разлика спрямо втория "Олимпиакос" и третия АЕК (Атина), които също са с по 53.

Кирил Десподов Снимка: ПАОК

