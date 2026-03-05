Първа победа на "Локо" (Сф) = "Добруджа" на Ясен Петров загуби за сефте

"Локо" (Сф) записа първа победа за 2026-а след 2 загуби и реми, а тя означаваше първо поражение на "Добруджа" под ръководството на Ясен Петров (3 победи и 1 равенство досега).
В София домакините спечелиха двубоя от 24-ия кръг с 3:1.
Те бяха улеснени от червен картон Валду Те, който беше изгонен в 35-ата минута за грубо нарушение срещу Ангел Лясков.
4 мин по-късно Доминик Янков откри резултата за "Локо".
В 51-ата минута Райън Бидунга удвои аванса на "железничарите".
Куриозен автогол в 82-ата мин си вкара Бидунга.
Той върна топката към вратаря на "Локо" Александър Любенов, но той не съумя да отигра и тя мина между краката му, за да влезе в мрежата.
В 5-ата минута на добавеното време Кауе Карузо оформи крайния резултат.
"Локо" събра 30 точки и заема 9-о място във временното класиране. "Добруджа" е 13-и с 22.