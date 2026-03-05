ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фотозагадка: Едно от тези деца става грандамата на...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22410981 www.24chasa.bg

Първа победа на "Локо" (Сф) = "Добруджа" на Ясен Петров загуби за сефте

3376
Снимка: Startphoto.bg

"Локо" (Сф) записа първа победа за 2026-а след 2 загуби и реми, а тя означаваше първо поражение на "Добруджа" под ръководството на Ясен Петров (3 победи и 1 равенство досега).

В София домакините спечелиха двубоя от 24-ия кръг с 3:1.

Те бяха улеснени от червен картон Валду Те, който беше изгонен в 35-ата минута за грубо нарушение срещу Ангел Лясков.

4 мин по-късно Доминик Янков откри резултата за "Локо".

В 51-ата минута Райън Бидунга удвои аванса на "железничарите".

Куриозен автогол в 82-ата мин си вкара Бидунга.

Той върна топката към вратаря на "Локо" Александър Любенов, но той не съумя да отигра и тя мина между краката му, за да влезе в мрежата.

В 5-ата минута на добавеното време Кауе Карузо оформи крайния резултат.

"Локо" събра 30 точки и заема 9-о място във временното класиране. "Добруджа" е 13-и с 22.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валентина Каролева: Бях малка, когато разбрах, че вкъщи има проблем. Вярата ме спаси