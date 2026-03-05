Смяна в съвета на директорите на "Локо" (Пд)

Ташо Ташев е новият член на съвета на директорите в ПФК "Локомотив" (Пловдив). Вписването му е официално факт. Ташо Ташев заменя Димитър Палазов, който пък ще продължи работата си в клуба като директор на детско-юношеската школа, обявиха от "Лаута".

"След дълги години, в които бях в основата на фенската група The Magic of Plovdiv и Сдружение „Магията на Пловдив", за мен предстои нова и още по-отговорна стъпка. Моята цел винаги е била да бъда близо до хората и най-вече до децата, защото именно те са бъдещето на нашия клуб.

Вярвам, че с подкрепата на всички ще успеем да засилим помощта и да направим още повече за развитието на младите. За мен е чест и огромна отговорност да бъда част от Съвета на директорите в клуба. Това е естествено продължение на дългогодишната ми работа в Сдружение „Магията на Пловдив" и на всичко, което сме изграждали заедно през годините.

"Локомотив" е доказана марка в българския футбол – клуб с традиции, силна общност и изключителна история. Убеден съм, че бъдещето на всеки голям клуб започва от неговата школа. Затова ще вложа много енергия и усилия именно в развитието на младите таланти. Нашата цел е да изградим силна и модерна академия, която да създава не само добри футболисти, но и достойни личности. Искаме все повече момчета от школата да достигат до първия отбор и с гордост да носят черно-бялата фланелка", сподели новият управленец пред сайта на клуба.