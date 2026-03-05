Станислав Генчев: След 70-ата мин все едно ние бяхме с човек по-малко

Старши треньорът на "Локо" (Сф) Станислав Генчев коментира победата над "Добруджа" с 3:1 у дома, която дойде след изгонване на играч на гостите.

„Абсолютно заслужена победа, малко съжалявам, че си направихме труден мача в неговия край. И когато бяхме 11 на 11 на терена имахме много положения, а след червения картон (35-а мин) задачата ни се улесни. Вкарахме преди края на първото поблувреме, второто започна – веднага втори гол.

Направихме пет смени до 65 минута, защото ни се събират четири мача за 15 дни и умората се натрупва. Трябва да се мисли за дозирането на играчите, а и някои смени бяха наложителни", заяви Генчев.

След това се спря на куриозния автогол на неговия тим. Върната топка от Райън Бидунга не бе отиграна незнайно как от вратаря Александър Любенов и мина през краката му, за да се спре в мрежата.

„Трябва да помислим за поведението си след 70-ата минути. В тези моменти реших, че не ние, а Добруджа са с човек повече. Не се сещам да са имали удар във вратата, но и без удар във вратата получихме гол. Но това поведение ще се промени. Защото липсата на концентрация във всеки момент може да ни изиграе лоша шета. Умният човек не се спъва в един и същи камък в два пъти", коментира треньорът.

„Аз не мисля, че не е имало бреме, което да тегне над нашия отбор (днешната победа бе първа през 2026-а за "Локо"). В първия мач играхме с "Лудогорец", в третия с "Левски" и пак направихме добри неща, само резултатите бяха лоши. Със "Спартак" (Варна) два пъти изоставахме, връщахме се в мача и имахме куп положения за пълен обрат. Но когато играеш добре, дори и в 1-2 мача да нямаш резултати, след това те ще дойдат".