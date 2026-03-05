Ясен Петров: Има дни, в които не върви

Наставникът на "Добруджа" Ясен Петров коментира първата загуба под негово ръководство за добричкия тим - 1:3 от "Локо" в София. Преди това пловдивчанинът изведе отбора си до 3 победи и реми за 10 точки от мача. Преди това добричлии имаха 12 за 19 мача.

"Много неща се объркаха, което е нормално предвид многото проблеми, които постоянно имахме. Днес не стояхме добре, не започнахме добре мача. Получихме рано червен картон. След това с десет човека, знаете че е трудно. Така или иначе щеше да се случи. По най-бързия начин трябва да забравим този двубой, защото в неделя ни чака изключително важен мач вкъщи (срещу прекия съперник за оцеляване "Берое"). Дано възстановим момчетата по най-бързия начин. Добре е, че ще влязат и двама, които бяха наказани, но имаме и други проблеми.

Днес нищо не вървеше, но има и такива мачове. Не мога да не бъда недоволен от старанието на момчетата. За мен имаше малко повече респект към отбора на "Локомотив". Чудеса не могат да станат за месец два, трябва ни малко повече увереност. Както приемахме победите, така трябва да подхождаме и към загубите. Битките са до края.

Не влязохме добре в този двубой, макар че си мислих, че ще си тръгнем с минимум точка. Аз мисля, че играчите дадоха всичко от себе си, но допуснахме много технически брак и това повлия на качеството на нашата игра.

Не искам и не съм от хората, които се оплакват. Във футбола винаги има проблеми. Ние сме хората, които трябва да седнем и да анализираме 24 часа след двубоя, а не под влияние на емоциите. Да възстановим играчите, да се приберем до Добрич и да намерим отново верните решения. До този момент в четири мача успявахме. Искрено се надявам в неделя отново да намерим верните решения", сподели бившият национален селекционер.